Путін вперше вибачився. Ось яку реальність створила Україна

Нова геополітична реальність

Спочатку дипломатичний скандал Ізраїль-Росія розвивався за стандартним сценарієм: у відповідь на протести Єрусалима Москва терміново прийняла верхівку ХАМАС та повідомила про передачу російських ПТУРів. Та раптом щось пішло не так:

«У телефонній розмові з прем‘єр-міністром Бенетом Путін попросив вибачення за антисемітські висловлювання свого міністра МЗС». Прочитайте ще раз, ви вже зустрічали колись це словосполучення «Путін попросив вибачення»? От і я не пригадую. Просто шок.

Спробую пояснити, що сталося. Як я вже наголошував у попередньому дописі, ізраїльська безпекова політика не містить і натяку на гординю чи зухвальство, навіть на особисті образи керівників. Винятково – обережний розрахунок і раціональність. Так от: якщо ізраїльтяни прорахували, що готові йти на ескалацію з Кремлем, то це однозначно означає, що московитам на це йти не варто, крім ганьби і втрати позицій це для них нічим не закінчиться. Схоже, Путін це зрозумів.

Ось така вона – нова геополітична реальність. Котру створила Україна.

П.С. У тій телефонній розмові Бенет висловив прохання щодо евакуації цивільних із території Азовсталі. Путін вчергове пообіцяв.

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