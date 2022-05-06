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    Думки вголос

    Путін вперше вибачився. Ось яку реальність створила Україна

    • Карл Волох

      Політолог

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    Російський диктатор&nbsp;вибачився перед прем'єр-міністром Ізраїлю - Путін вперше вибачився. Ось яку реальність створила Україна
    Російський диктатор вибачився перед прем'єр-міністром Ізраїлю

    Нова геополітична реальність

    Спочатку дипломатичний скандал Ізраїль-Росія розвивався за стандартним сценарієм: у відповідь на протести Єрусалима Москва терміново прийняла верхівку ХАМАС та повідомила про передачу російських ПТУРів. Та раптом щось пішло не так:

    «У телефонній розмові з прем‘єр-міністром Бенетом Путін попросив вибачення за антисемітські висловлювання свого міністра МЗС». Прочитайте ще раз, ви вже зустрічали колись це словосполучення «Путін попросив вибачення»? От і я не пригадую. Просто шок.

    Спробую пояснити, що сталося. Як я вже наголошував у попередньому дописі, ізраїльська безпекова політика не містить і натяку на гординю чи зухвальство, навіть на особисті образи керівників. Винятково – обережний розрахунок і раціональність. Так от: якщо ізраїльтяни прорахували, що готові йти на ескалацію з Кремлем, то це однозначно означає, що московитам на це йти не варто, крім ганьби і втрати позицій це для них нічим не закінчиться. Схоже, Путін це зрозумів.

    Ось така вона – нова геополітична реальність. Котру створила Україна.

    П.С. У тій телефонній розмові Бенет висловив прохання щодо евакуації цивільних із території Азовсталі. Путін вчергове пообіцяв.

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    Теги: росія окупанти Ізраїль війна путін скандал Україна ХАМАС окупація #stoprussia
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    Путін вперше вибачився. Ось яку реальність створила Україна