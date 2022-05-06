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    Думки вголос

    Історія повторюється. Тож знаємо, що чекає на росіян

    • Сергій Громенко

      Кримський історик і публіцист, кандидат історичних наук

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    Крим &ndash; це Україна, Курили &ndash; це Японія! - Історія повторюється. Тож знаємо, що чекає на росіян
    Крим – це Україна, Курили – це Японія!

    Якщо аналізувати Російсько-японську війну, то можна знайти цікаві паралелі

    Багато хто порівнює теперішню війну із Зимовою. Це справедливо, але і про паралелі із російсько-японською війною не слід забувати. Дивіться самі:

    1. Тодішня Росія перевищувала Японію за чисельністю населення всього втричі, як і нас зараз. Але внаслідок нерівномірного його розташування і необхідності залишити резерви в тилу, російська армія була приблизно такого ж розміру, як і японська.
    2. Росія мусила перекидати свою армію на далекі відстані залізницею за довший час. Японія перевозила свою армію морем, недалеко і на порядок швидше. Так само Україна значно оперативніше за Росію може залучати резерви.
    3. Що японська стрілецька зброя, що корабельна артилерія відзначалися більшою далекобійністю. Японці розстрілювали росіян на дальніх дистанціях. У нас поки немає аж такої переваги у далекобійності гаубиць, зате завдяки кращій розвідці, зокрема з дронів, «рука» нашої арти протягується значно далі.
    4. Як ставляться до українців теперішні росіяни – всім відомо: загальна зневага, образи, кепкування, відверта демонстрація своєї зверхності. Однак і 118 років тому все було так само. Про те, як вони шеймили японців напишу завтра окремий пост.
    5. У Росії формальною союзницею була Франція. Але варто лише було розпочатися війні, як Париж оголосив свій нейтралітет. Німецький кайзер Вільгельм ІІ постійно торочив Миколі ІІ про «жовту загрозу», а у вирішальну мить не подав кузену жодної допомоги. Натомість не лише Британія, але й США рішуче виступили на підтримку Японії.
    6. Російський бюджет 1903 року становив без малого 2 млрд рублів золотом. Японський був удев’ятеро меншим. При цьому обидві сторони позичали гроші для ведення війни: Росія – у Франції та Німеччини, Японія – у США, Британії та Канади. І хоча російський борг виріс на третину, а японський – у чотири рази, гроші у Петербурга закінчилися раніше (він просадив річний бюджет і опинився у кабалі Парижа).
    7. І найприємніше. Після початку війни Росію охопила патріотична істерія. Однак минув рік – і там вибухнула революція. Це у росіян ще попереду))

    Крим – це Україна, Курили – це Японія!

    Джерело: блог Сергія Громенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим росія окупанти історія Японія війна Україна окупація #stoprussia нейтралітет
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    Історія повторюється. Тож знаємо, що чекає на росіян