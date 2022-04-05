Найближчими днями розпочнеться відбудова мостів на Київщині – Кубраков

Мінінфраструктури робить усе, щоб дорога людей додому стала безпечною та комфортною

Міністерство інфраструктури найближчим часом планує розпочати відбудову зруйнованих мостів у Київській області. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«За попередніми розрахунками – на кожен міст потрібно 2-3 місяці», – говорить міністр.

Разом з тим МІУ працює над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ – Чоп. Роботи планується завершити впродовж декількох тижнів.

«Це важливо як у розрізі роботи підприємств, так і забезпечення оперативної евакуації населення із небезпечних зон», – зазначив Кубраков.

Також в планах міністерства за місяць відновити залізничне сполучення від Святошина до Клавдієвого.

За його словами, команда Мінінфраструктури робить усе, щоб дорога людей додому стала безпечною та комфортною.

«На нашій землі побувало концентроване зло – вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією, і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили», – цитує Кубраков Президента України Володимира Зеленського.

Президент дивиться на руйнації мостів та доріг (фото: Офіс Президента)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.