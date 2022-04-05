Пам’яті Богдана Стефанишина. Нардепка опублікувала пронизливий пост про загиблого чоловіка

Нардепка Стефанишина, яка втратила чоловіка під Черніговим, розповіла про нього та їхню сім'ю у зворушливому Facebook-пості

Народна депутатка Ольга Стефанишина розповіла про свого чоловіка, який загинув у волонтерській колоні під Черніговом

Богдан Стефанишин, який загинув 31 березня біля Чернігова, був нащадком репресованих радянською владою українців. Про це його дружина, народна депутатка Ольга Стефанишина написала на Facebook.

«Його бабусю Стефу і тата Євгенія з Коломиї совєтська грьобана влада вислала в табори, а дідуся вбили. Вони були членами УПА», – розповіла депутатка, наголосивши, як сильно її чоловік любив Україну і ненавидів Росію.

Стефанишина розповіла про історію свого знайомства з майбутнім чоловіком, розкрила деякі таємниці сімейного життя: «У нас була традиція: в будь-якому новому місті, ми йшли і натикалися на якесь гарне кафе або ресторан. Без тріп-едвайзерів та порад місцевих, ми завжди знаходили щось таке смачне і затишне. Там ми могли сидіти поруч і просто мовчати, але нам завжди було про що поговорити».

Нардепка розказала, як чоловік допомагав їй у житті та кар’єрі протягом усього спільного життя. «Він був моєю гаванню, тилом і місцем сили, де я забувала про паскудні дні, верховну раду, МОЗ і все інше. Ми любили разом готувати вечерю, пити вино, дивитися серіали. Оці знаєте дуже буденні рутинні речі. Яких мені тепер буде так сильно не вистачати, що це неможливо передати словами. А ще – ми одне одного робили кращою версією себе», – пояснила Ольга Стефанишина.

Вона виклала на своїй сторінці у соцмережі світлини чоловіка, хоч і пояснила, що той не любив фотографуватися і взагалі уникав публічності: «Але я все одно його якось ловила в кадр. Публічності він теж не любив і не мав активних соціальних мереж (ага, печерна людина). Зараз точно б не схвалив цей мій допис. Котик, ну пробач. Тобі вже все одно, а я не можу не писати».

До Чернігова того дня Богдан Стефанишин, за словами дружини, поїхав добровільно, коротко пояснивши: «Коли я спитала його, навіщо він їде в небезпечну зону рятувати людей, він мені сказав, що по-іншому він не може. І я більше не сказала нічого, бо я все розуміла».

Нагадаємо, 30 березня рашисти розстріляли колону волонтерів на Чернігівщині.

Пізніше нардепка Ольга Стефанишина повідомила, що серед загиблих волонтерів був і її чоловік Богдан.