Найближчими днями в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Друга частина тижня суттєвих опадів не принесе, лише буде холодно, а на вихідних почнеться потепління

У вівторок, 12 березня, сильний вітер стихне. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Але поки що сьогодні, у понеділок, стережіться штормових його поривів. Бо може так рвонути миттєво та несподівано, що й дерево рвоне з коренем. Тому будьте особливо уважними та обережними», - попередила Діденко.

За даними синоптика, завтра, 12 березня, вітер очікується північно-західного напрямку, 5-12 метрів за секунду. На заході пройде дощ та мокрий сніг. На півдні також є ймовірність мокрого снігу у вівторок. На решті території України - без істотних опадів.

Температура повітря буде низькою: вночі +2-4 градуси, вдень +2+8 градусів.

У Києві 12 березня вночі та вранці - без опадів, у другій половині дня очікується незначні дощ та мокрий сніг. Вітер послабне. Найближчої ночі у столиці передбачається 2 градуси морозу, завтра вдень +5+6 градусів.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«Більша частина тижня суттєвих опадів не принесе, лише буде холодно. А ось 16-17 березня, у суботу-неділю, в Україні почнеться потепління», - зазначила синоптик.

Нагадаємо, 12 березня та 13 березня прогнозуються магнітні збудження, близькі до магнітної бурі першого рівня G1.