Найчастіше мовний закон порушують у двох регіонах (інфографіка)

Найбільша кількість листів про порушення прав на отримання послуг державною мовою торік надійшла з Києва

Найменше порушень виявлено у західних областях України

У 2021 році в Україні було зареєстровано 3574 звернення громадян щодо порушення законодавства про державну мову. Про це повідомляє пресслужба уповноваженого із захисту державної мови.

Найбільше звернень надійшло з міста Києва (557) та Харківської області (339).

Також порушення зафіксовано в Одеській (157), Дніпропетровській (135), Запорізькій (94), Донецькій(87), Київській (82) та Луганській (80) областях.

Найменше порушень виявлено громадянами у Чернівецькій області – сім, Рівненській – шість, Івано-Франківській – п’ять та Тернопільській – п’ять.

Переважна більшість звернень надійшла у першому кварталі 2021 року – 1129, та третьому – 1096, тоді як у другому та у четвертому – 670 та 679 відповідно.

«Така динаміка пояснюється, перш за все, тим, що у вказаних періодах набули чинності окремі статті закону України про заезпечення функціонування української мови як державної. Найбільш актуальними і масовими (1044) виявилися повідомлення щодо відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів про надання послуг державною мовою», – зазначив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

У 2021 році секретаріатом уповноваженого зареєстровано і опрацьовано 3574 звернення громадян

Отже, 858 звернень стосувалися порушень безпосередньо у сфері обслуговування. Найбільша кількість листів про порушення прав на отримання послуг державною мовою надійшла з Києва – 245, Харківської – 88, Дніпропетровської – 44, Одеської – 37, Запорізької – 41 областей.

Досить актуальною залишається тема дотримання мовного законодавства під час розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Всього за звітний період надійшло 393 звернення.

Впродовж чотирьох кварталів майже в рівній кількості надходили звернення щодо порушення мовного законодавства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Так, у першому кварталі громадяни повідомили про 71 порушення, у другому – 70, у третьому – 60 та у четвертому про 61. Усього протягом звітного періоду громадяни зафіксували 262 порушення. Найбільше випадків недотримання мовного законодавства посадовими особами зафіксовано у Харківській області – 43, Одеській – 35, Дніпропетровській – 25, Донецькій – 22, Херсонській – 17 та в Києві – 16.

Нагадаємо, із 16 липня 2021 року набрала чинності ст. 24 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», якою, зокрема, були встановлені вимоги про обов’язкове демонстрування фільмів державною мовою на телебаченні. У зв’язку з цим у третьому кварталі різко збільшилася кількість звернень щодо порушень мовного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення – 125, тоді як у першому надійшло 21 звернення, у другому – 19, а у четвертому лише п'ять.

Всього за чотири квартали надійшло 171 звернення, в яких порушувалися питання щодо трансляції фільмів недержавною мовою на центральних телеканалах, а також щодо відсутності перекладу державною мовою виступів та інтерв’ю спікерів.

У сфері надання освітніх послуг у 2021 році громадяни надіслали 157 звернень щодо порушень мовного законодавства окремими педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, вищої освіти м. Києва – 31, Одеської (17) та Харківської областей (14).

«Щодо всіх звернень, які надійшли на розгляд уповноваженого в межах компетенції здійснено належні заходи реагування та надіслано відповіді заявникам», – йдеться у повідомленні.

Нещодавно мовний скандал стався у Києві: компанія відмовила у співбесіді через українську.

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