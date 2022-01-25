Мовний скандал на Вінниччині. Автори програми змушували багатодітну сім’ю говорити російською

Майже рік тривали перемовини родини зі знімальною групою програми про материнство

3 лютого до містечка Браїлів, що на Вінниччині, мали приїхати з Києва знімати програму про материнство. Один із проєктів, який транслюється у мережі, запропонував Ксенії Піменовій та її доньці стати героїнями сюжету, повідомляє «Вінниця.info».

Ксенія – багатодітна мати. Друга дочка Юліана – інвалід із дитинства. До 14 років медики ставили дівчині ДЦП. На сьогоднішні дали другу групу інвалідності – F71.

«Це розумова відсталість. Зазвичай, із таким діагнозом, люди не можуть не те, що читати, чи писати, а й взагалі нормально розмовляти. У мене четверо дітей. Юліана – друга.Решта не мають відхилень по здоров’ю. Діток виховую одна. Батько давно покинув нас через хвороби Юліаночки. Марічці, меншій донечці, тоді було лише два роки. Ми намагаємося справлятися із усім», – пояснила пані Ксеня.

Лікарі попереджали жінку, що через хворобу Юліана буде дуже відрізнятися від своїх однолітків. Її по життю чекає багато розчарувань. Проте, мати не склала руки. Коли помітила, що у дочки є хист майструвати прикраси, почала розвивати у неї цей талант. Нині намиста, сережки, брошки та інші вироби від Юліани користуються шаленою популярністю. Їх купують на замовлення із різних країн світу. Дівчина також отримала відзнаку «Ювелір року 2021». Постійно займається спортом та із репетиторами.

«Завдяки заняттям ми багато у чому досягли успіху. Це зовсім друга людина, яку мені пророкували лікарі. Напевно, зважаючи на наш життєвий шлях, ми і зацікавили авторів програми, щоб вони запросили нас стати героями. Перемовини тривали близько року. Спочатку, одним із головних критеріїв було те, що зйомки мали відбутися у Києві. Ми – у Браїлові. Мені важко винаймати для цієї події квартиру. Нещодавно знову звернулися, що можуть приїхати до нас. Але, нова умова – спілкувалися російською мовою. Звичайно, я здивувалася. Адже, ми – українці. Але, сказала, що подумаю. У мене батько з Тули. Російську я знаю, але принципово нею не спілкуюся понад 10 років. Хоча від свого рідства не відхрещуюся. Коли пояснила Юліані, що й вона має спілкуватися на зйомках лише російською, вона одразу відрізала. Пояснила, що мовою агресора говорити не має бажання», – пояснила мати.

Пані Ксенія також зауважила, попри те, що програма, у якій їх запросили взяти участь створюється в Україні, чи не головні глядачі – мешканці Росії та країн, де також використовують російську мову.

«Ми запропонували, що можна використовувати субтитри, або переклад. Але це не у форматі програми. Тому співпрацю довелося завершити», – констатує Піменова.

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