Найєм обурений, шо в Раді забракували всі законопроекти про незаконне збагачення



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Раніше президент публічно звернувся до парламенту з вимогою терміново розглянути законопроект, який відновлює відповідальність за незаконне збагачення

«З порядку денного було знято і президентський, і всі альтернативні проекти», - підкреслив нардеп Мустафа Найєм

Народний депутат Мустафа Найєм повідомив, що 13 березня комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів відмовився розглядати законопроекти про відновлення статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Про це він написав у Facebook.

«З порядку денного було знято і президентський, і всі альтернативні проекти. Рішення були ініційовано Ігорем Мосійчуком та прийнято 6 з 11 членів комітету. В тому числі, голосами трьох представників Блоку Петра Порошенка», - зазначив нардеп.

«Президент публічно звернувся до парламенту з вимогою терміново розглянути законопроект, який відновлює відповідальність за крадіжку, а його депутати сказали «Ні!» і зняли всі законопроекти з порядку денного», - обурився Найєм.

Нагадаємо, в лютому Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу. Цим рішенням Суд визнав такою, що не відповідає Конституції (є неконституційною), статтю 368-2 Кодексу.

У свою чергу Національне антикорупційне бюро України вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що рішення Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення не є несподіванкою, ця норма не діяла, оскільки жоден високопосадовець не був притягнутий до відповідальності за три роки її існування, а президент Петро Порошенко має намір внести на розгляд парламенту новий законопроект з удосконаленою статтею.

28 лютого Порошенко подав законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду.