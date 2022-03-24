«Назад в СРСР». Як реагують американці на поновлення Росією торгів на біржі
Біржа була зачиненою майже місяць, після початку військової агресії Росії проти України
Росія поновила торги на Московській фондовій біржі в четвер, 23 березня. Біржа була зачиненою майже місяць, після початку військової агресії Росії проти України, яке спричинило різке падіння цін на акції російських компаній, пише «Голос Америки» з посиланням на низку іноземних ЗМІ.
Торги відкрились лише на кілька годин за значних обмежень. Коротка торгова сесія у вівторок позначилась зростанням цін на акції на 9%
«Шарадою» та «Потьомкінським відкриттям ринку» назвав сесію заступник радника з нацбезпеки США Даліп Сінгх.
«Росія тримала ринки закритими майже місяць і після цього дозволила торги лише 15% акцій в лістингу, іноземцям заборонено продавати акції і «короткий» продаж загалом заборонено», – йдеться в заяві Сінгха. Він вказав також на декларований намір Росії за урядові кошти підтримувати ціну на акції компаній.
«Це не справжній ринок і не стійка модель, що лише підкреслює ізоляцію Росії від глобальної фінансової системи», – додав він.
Сінгх підкреслив, що США, союзники та партнери продовжить вживати заходи, щоб і надалі ізолювати Росію, якщо та продовжуватиме війну проти України.
«Назад в СРСР». Так відреагувала на відкриття роботи Московської фондової біржі економістка Міжнародного інституту фінансів США Еліна Рібакова.
No short selling and no orders from foreign investors are allowed. Pseudo-FX, pseudo-EQ, pseudo-FI markets to be followed by pseudo-inflation & unemployment reporting. #backtoUSSR https://t.co/IqROllPlnJ— Elina Ribakova (@elinaribakova) March 24, 2022
«Немає «короткого» продажу, не дозволено замовлення від іноземних інвесторів. За псевдоринками FX, EQ, FI буде звітність про псевдоінфляцію та псевдобезробіття. Назад до СРСР», – написала Рібакова у Twitter.
Відкриття торгів дозволило збагатитись 10-м російським олігархам, на тлі санкцій та інших обмежень, що проти них діють, пише Сесіль Вануччі для Bloomberg. Владімір Потанін, Геннадій Тімченко, Леонід Міхельсон отримали в четвер більш ніж по мільярду доларів, зазначає аналітик. Загалом торги було дозволено для акцій 33 компаній і пов'язані з ними особи отримали 8,3 млрд дол до своїх статків, йдеться в статті.
Тимчасом, світові біржі продовжують блокувати торги акціями великої кількості російських компаній. Лондонська фондова біржа з 3 березня заборонила торги акціями 28 компаній, пов'язаних з Росією. На біржах США торгівлю акціями російських компаній припинено з 28 лютого.