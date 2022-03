«Назад в СРСР». Як реагують американці на поновлення Росією торгів на біржі

Росія поновила торги на Московській фондовій біржі в четвер, 23 березня. Біржа була зачиненою майже місяць, після початку військової агресії Росії проти України, яке спричинило різке падіння цін на акції російських компаній, пише «Голос Америки» з посиланням на низку іноземних ЗМІ.

Торги відкрились лише на кілька годин за значних обмежень. Коротка торгова сесія у вівторок позначилась зростанням цін на акції на 9%

«Шарадою» та «Потьомкінським відкриттям ринку» назвав сесію заступник радника з нацбезпеки США Даліп Сінгх.

«Росія тримала ринки закритими майже місяць і після цього дозволила торги лише 15% акцій в лістингу, іноземцям заборонено продавати акції і «короткий» продаж загалом заборонено», – йдеться в заяві Сінгха. Він вказав також на декларований намір Росії за урядові кошти підтримувати ціну на акції компаній.

«Це не справжній ринок і не стійка модель, що лише підкреслює ізоляцію Росії від глобальної фінансової системи», – додав він.

Сінгх підкреслив, що США, союзники та партнери продовжить вживати заходи, щоб і надалі ізолювати Росію, якщо та продовжуватиме війну проти України.

«Назад в СРСР». Так відреагувала на відкриття роботи Московської фондової біржі економістка Міжнародного інституту фінансів США Еліна Рібакова.

No short selling and no orders from foreign investors are allowed. Pseudo-FX, pseudo-EQ, pseudo-FI markets to be followed by pseudo-inflation & unemployment reporting. #backtoUSSR https://t.co/IqROllPlnJ