Лукашенко вдає божевільного, щоб вийти сухим з води

Ракети з території Білорусі летять по Україні, типу, самі собою?

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Вслед за Лавровым, заявившим, что предложение Польши о миротворческом контингенте в Украине – это якобы попытка захватить Западную Украина, подключился и Лукашенко. И заявил такое:

«Вы понимаете, что это третья мировая война. И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими? Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы даже не успеем пискнуть».

Это уже не первый раз, когда он косит под «клинического идиота», надеясь в таком режиме выйти сухим из воды. Просто несет пургу. А ракеты с территории Беларуси летят по Украине, типа, сами по себе.

Ему бы пересмотреть какое-нибудь «Криминальное чтиво». Эпизод с извращенцами в подвале, например. Чтобы прийти в себя, если это возможно, и представить возможную перспективу.

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Джерело: блог Олесі Яхно

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