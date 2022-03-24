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    Думки вголос

    Лукашенко вдає божевільного, щоб вийти сухим з води

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Лукашенку потрібно передивитися&nbsp;&laquo;Кримінальне чтиво&raquo; - Лукашенко вдає божевільного, щоб вийти сухим з води
    Лукашенку потрібно передивитися «Кримінальне чтиво»

    Ракети з території Білорусі летять по Україні, типу, самі собою?

    Мовою оригіналу

    Вслед за Лавровым, заявившим, что предложение Польши о миротворческом контингенте в Украине – это якобы попытка захватить Западную Украина, подключился и Лукашенко. И заявил такое:

    «Вы понимаете, что это третья мировая война. И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими? Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы даже не успеем пискнуть».

    Это уже не первый раз, когда он косит под «клинического идиота», надеясь в таком режиме выйти сухим из воды. Просто несет пургу. А ракеты с территории Беларуси летят по Украине, типа, сами по себе.

    Ему бы пересмотреть какое-нибудь «Криминальное чтиво». Эпизод с извращенцами в подвале, например. Чтобы прийти в себя, если это возможно, и представить возможную перспективу.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна Україна окупація #stoprussia
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    Лукашенко вдає божевільного, щоб вийти сухим з води