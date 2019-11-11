Меркель і Путін обговорили питання врегулювання ситуації в Україні



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Ангела Меркель та Володимир Путін підкреслили необхідність закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України

Розмова відбулася за ініціативи німецької сторони

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін у ході телефоного дзвінка, який відбувся 11 листопада, обговорили питання врегулювання ситуації в Україні. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Наголошується, що розмова відбулася за ініціативи німецької сторони.

У ході бесіди було проведено ґрунтовне обговорення питань врегулювання ситуації в Україні, зокрема з урахуванням підписаної Тристоронньої контактною групою «формули Штайнмайера», а також розведення збройних сил та засобів на ділянках в районі населених пунктів Станиця Луганська і Золоте і початку цього процесу біля села Петрівське.

Меркель і Путін відзначили важливість повного і неухильного дотримання мінського «Комплексу заходів» 2015 року та інших домовленостей, спрямованих на сприяння врегулюванню внутрішньоукраїнського конфлікту. Також сторони підкреслили необхідність закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України.

Також лідери підтвердили налаштованість на подальшу координацію зусиль РФ і Німеччини в «нормандської четвірці», в тому числі в плані підготовки можливого саміту в цьому форматі.

Як повідомлялось, лідери України, Німеччини, Франції та Російської Федерації можуть провести спільну зустріч 24 чи 26 листопада.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.

Раніше у Кремлі заявляли, що поки зарано говорити про проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» до кінця року.