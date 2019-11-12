Помпео: при Обамі США давали Україні ковдри, а ми - зброю



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Державний секретар США Майк Помпео

Глава Держдепу заявив, що США дали Україні зброю для оборони від Росії

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа доклала чимало зусиль на підтримку України, в тому числі надавши зброю і підтримавши антикорупційні реформи в країні.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту.

За словами Помпео, в США хотіли переконатися, що корупція в Україні зменшиться.

«Я був одним із причетних до американської політики в Україні. Ми були дуже чіткими. Ми хотіли переконатися, що корупція, яка існувала в Україні дуже тривалий час, зменшилася, і президент Зеленський це зробив», - зазначив Помпео.

У той же час, він зазначив, що президент США Дональд Трамп хотів також переконатися, що Володимир Путін не зможе завдавати шкоди народу України. Тому, за словами Помпео, Сполучені Штати забезпечили постачання оборонних систем в Україні.

Також Помпео підкреслив, що адміністрація президента Барака Обами не зробила цього для українського народу.

«Вони прийняли рішення надати ковдри. Ми дали їм (Україні - ред.) справжню зброю, і вони могли воювати проти росіян. Я пишаюся тим, що зробила ця адміністрація в політиці щодо України», - підкреслив держсекретар США.

Раніше Помпео заявляв, що США вважають обґрунтованим надання Україні військової допомоги, так як націлені на забезпечення миру в цій країні.