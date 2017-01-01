Антикорупційне агентство знайшло порушення у Держархівслужбі

НАЗК внесло припис голові Державної архівної служби України

Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону голові Державної архівної служби України Тетяні Барановій. Про це повідомляє прес-служба НАЗК. Комісія Національного агентства з 1



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НАЗК внесло припис голові Державної архівної служби України

Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону голові Державної архівної служби України Тетяні Барановій. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Комісія Національного агентства з 1 по 30 листопада 2017 року провела планову перевірку в Державній архівній службі України. Під час перевірки встановлено такі порушення вимог закону України «Про запобігання корупції»: не повідомлено Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування; не проведено спеціальну перевірку стосовно особи, яка претендує на зайняття відповідної посади; довідка про результати спеціальної перевірки складена без одержання інформації від усіх органів.

З метою усунення виявлених порушень НАЗК вимагає усунути порушення вимог закону України «Про запобігання корупції», провести стосовно працівників Державної архівної служби України службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог закону, та притягнути винних осіб до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Припис є обов’язковим до виконання.

До слова, упродовж січня-листопада 2017 року очільниця НАЗК Наталія Корчак загалом заробила 987 тисяч гривень зарплати включно з надбавками та вирахуваними податками.