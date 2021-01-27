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    Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ув’язнення за брехню в деклараціях

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    Верховна Рада схвалила закон про обмеження волі за брехню в деклараціях 4 грудня 2020 року&nbsp; - Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ув’язнення за брехню в деклараціях
    Верховна Рада схвалила закон про обмеження волі за брехню в деклараціях 4 грудня 2020 року 

    Законопроєкт зареєстрований під номером 4651 і визначений як невідкладний

    Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, що передбачає повернення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації. Про це йдеться на офіційному порталі Верховної Ради.

    Зазначається, що 27 січня 2021 року Верховною Радою одержано законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

    Суб’єктом права законодавчої ініціативи вказаний президент України. Законопроєкт зареєстрований під номером 4651 і визначений як невідкладний.

    Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях. За законопроєкт, що передбачав штраф і лише обмеження волі за брехню в е-деклараціях, проголосували 289 депутатів.

    Національне агентство з питань запобігання корупції тоді виступило з критикою законопроєкту, адже він не передбачає позбавлення волі, а тільки її обмеження.

    28 жовтня Конституційний суд де-факто скасував е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

    3 листопада ВАКС закрив першу справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

    2 грудня НАБУ повідомило закриття справи проти голови МВС Арсена Авакова, яка була порушена через ймовірну брехню в е-декларації.

    Теги: Верховна Рада Конституційний суд декларація штраф НАЗК Володимир Зеленський президент
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