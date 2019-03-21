НАЗК внесло приписи генпрокурору, голові Комісії з цінних паперів та голові Держкомтелерадіо



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Приписи стосуються порушення вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та інших порушень закону «Про запобігання корупції»

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» генеральному прокурору України, голові НКЦПФР та голові Держкомтелерадіо. Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

«Внесено припис генеральному прокурору України Юрію Луценку щодо усунення порушень вимог частини другої статті 49 закону України «Про запобігання корупції» шляхом повідомлення Національного агентства про 37 випадків неподання чи несвоєчасного подання 36 суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в ГПУ, декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами ГПУ вимог частини другої статті 49, частини сьомої статті 53, частини третьої статті 57 та частини другої статті 58 Закону України «Про запобігання корупції», - сказано у повідомленні.

У НАЗК також уточнили, що внесено припис голові НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) Тимуру Хромаєву про порушення вимог антикорупційного законодавства щодо проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню посадовими особами апарату НКЦПРФР правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема порушенню вимог частини першої статті 56, частин першої та другої статті 58 Закону України «Про запобігання корупції».

«Крім того, внесено припис голові Держкомтелерадіо Олегу Наливайку щодо усунення порушень вимог частини другої статті 49 закону України «Про запобігання корупції» шляхом повідомлення Національного агентства про 17 випадків неподання чи несвоєчасного подання 15 суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в Держкомтелерадіо, декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, частини четвертої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» щодо забезпечення умов для повідомлень його працівниками про порушення вимог вказаного закону іншою особою через офіційний веб-сайт Держкомтелерадіо, а також проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Держкомтелерадіо вимог частини другої статті 49, частини четвертої статті 53, частини першої статті 56, частин першої та третьої статті 57, частин другої та третьої статті 58, частини другої статті 65 Закону України «Про запобігання корупції», - сказано у повідомленні НАЗК.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про початок проведення повних перевірок наступних 100 декларацій топ-посадовців.