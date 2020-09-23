Названа дата можливої презентації нових iPhone 12 – ЗМІ



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Презентація очікується 13 жовтня

Новинки компанії Apple нібито покажуть в середині жовтня, а через кілька днів – відкриють передзамовлення на смартфони

Стала відома передбачувана дата презентації iPhone 12. Про це повідомляє Appleinsider.

За даними видання, компанія презентує нові смартфони разом з мітками AirTag і повнорозмірними бездротовими навушниками AirPods Studio.

Презентація очікується 13 жовтня, а вже 16 жовтня відкриється попередній продаж iPhone 12. Такі дані виданню нібито надав співробітник телекомунікаційного оператора з Нідерландів.

На користь цієї інформації свідчить тільки те, що IP-адреса відправника знаходиться в межах корпоративної мережі названого оператора.

Також зазначається, що на внутрішній презентації British Telekom гендиректор компанії Марк Аллера наголосив на готовності Apple запустити iPhone 5G впродовж «днів».