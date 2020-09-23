Названа дата можливої презентації нових iPhone 12 – ЗМІ
Презентація очікується 13 жовтня
Новинки компанії Apple нібито покажуть в середині жовтня, а через кілька днів – відкриють передзамовлення на смартфони
Стала відома передбачувана дата презентації iPhone 12. Про це повідомляє Appleinsider.
За даними видання, компанія презентує нові смартфони разом з мітками AirTag і повнорозмірними бездротовими навушниками AirPods Studio.
Презентація очікується 13 жовтня, а вже 16 жовтня відкриється попередній продаж iPhone 12. Такі дані виданню нібито надав співробітник телекомунікаційного оператора з Нідерландів.
На користь цієї інформації свідчить тільки те, що IP-адреса відправника знаходиться в межах корпоративної мережі названого оператора.
Також зазначається, що на внутрішній презентації British Telekom гендиректор компанії Марк Аллера наголосив на готовності Apple запустити iPhone 5G впродовж «днів».
Нагадаємо, що Apple представила нові iPad і дві моделі смарт-годинників.