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    Названа дата можливої презентації нових iPhone 12 – ЗМІ

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    Презентація очікується 13 жовтня - Названа дата можливої презентації нових iPhone 12 – ЗМІ
    Презентація очікується 13 жовтня

    Новинки компанії Apple нібито покажуть в середині жовтня, а через кілька днів – відкриють передзамовлення на смартфони

    Стала відома передбачувана дата презентації iPhone 12. Про це повідомляє Appleinsider.
    За даними видання, компанія презентує нові смартфони разом з мітками AirTag і повнорозмірними бездротовими навушниками AirPods Studio.
    Презентація очікується 13 жовтня, а вже 16 жовтня відкриється попередній продаж iPhone 12. Такі дані виданню нібито надав співробітник телекомунікаційного оператора з Нідерландів.
    На користь цієї інформації свідчить тільки те, що IP-адреса відправника знаходиться в межах корпоративної мережі названого оператора.
    Також зазначається, що на внутрішній презентації British Telekom гендиректор компанії Марк Аллера наголосив на готовності Apple запустити iPhone 5G впродовж «днів».
    ЗМІ Apple гаджет
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