Названа кількість українців – учасників бойових дій

Статус учасника бойових дій має понад чотириста тисяч осіб

Понад 400 тисяч осіб в Україні на сьогодні мають статус учасників бойових дій. Протягом минулого року відповідні посвідчення отримали 27 293 людини, а у січні 2021 – 303 людини, інформує Цензор.нет.

«Станом на 01.02.2021 року до Реєстру (Єдиний реєстр учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення) внесена інформація про 405 711 учасників бойових дій (в тому числі жінок – 19 402)», – зазначили у міністерстві у справах ветеранів.

Позаминулого року добровольцям війни на Донбасі спростили надання статусу УБД. 4 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон №2045-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції». Завдяки документу, понад 3 тисячі добровольців війни на Донбасі зможуть отримати статус учасника бойових дій та передбачені ним соціальні гарантії. 23 грудня президент Володимир Зеленський підписав документ.

Раніше поідомлялося про те, що Верховна Рада збільшили штрафи за відмову в пільговому проїзді учасників бойових дій до 850 грн. Первісно передбачалося встановити штраф удвічі більший.