Названі державні структури, які купували найдорожчі джипи у 2020 році

Найдорожчий легковий автомобіль, придбаний за державні кошти у 2020 році, коштував 2,4 млн грн

Аналіз тендерів за 2020 рік, який провів «Главком», свідчить, що керівництво державних компаній, установ та відомств віддає перевагу елітним автомобілям і закуповує автомобілі їх за високими цінами.

Так, найдорожчою придбаною державними структурами машиною стала Toyota Land Cruiser 200. Це найдорожчий автомобіль в лінійці Toyota в Україні.

Всього минулого року на тендерах було куплено два таких авто.

Державне бюро розслідувань купило собі цей позашляховик за 1,8 млн грн.

Однак, найдорожчу версію автомобіля придбав Національний банк України. Він витратив лише на один автомобіль 2,4 млн грн.

Позашляховик має 4,6-літровим бензиновим мотором, який видає приблизно 300 кінських сил. Як і будь-який справжній позашляховик, Land Cruiser 200 має постійний повний привід.