Названі імена трьох воїнів, які сьогодні полягли на Донбасі

На ворожій міні підірвалися Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко

На сайті Офісу президента зʼявилася інформація про трьох українських військових, які загинули сьогодні внаслідок вибуху міни на Донбасі. Зокрема повідомляється, що всі троє проходили службу в 59-ій окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

Рядовий В'ячеслав Серійович Олексієнко

«За попередніми даними, близько 10-ї ранку 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримали поранення, несумісні з життям, троє військових: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), старший солдат В’ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці», – йдеться у повідомленні.

Капітан Олександр Володимирович Войтенко

Раніше повідомлялося про те, що двоє із трьох загиблих були мешканцями Кременчука на Полтавщині, через що у місті оголошено траур.

Президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває з офіційним візитом в ОАЕ, доручив розслідувати загибель українських військових на Донбасі Андрію Тарану і головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку.