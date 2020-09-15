Зеленський про мир на Донбасі: Коли я щось обіцяю, це – не порожні слова



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Володимир Зеленський визнав, що виконати передвиборчі обіцянки непросто

Володимир Зеленський вважає можливим внутрішній конфлікт на окупованій території Донбасу

Президент України Володимир Зеленський вчергове заявив, що головним пріоритетом для нього є закінчення війни та повернення українських територій.

Про це він сказав в інтерв’ю австрійській газеті Wiener Zeitung.

«Коли я щось обіцяю, це – не просто порожні слова. Закінчення війни та повернення українських територій — це мій головний пріоритет. І це не якісь романтичні обіцянки», - сказав Зеленський, коментуючи свої передвиборчі обіцянки.

Він зізнався, що виконати ці обіцянки непросто.

Але, за словами Зеленського, є досягнення. «Ми повернули 140 людей з полону. Ми здійснили розведення військ. Там більше не стріляють, майже ніхто не гине. За винятком однієї смерті, втрат протягом семи тижнів більше не було. Це всі бачать, і Європа теж це бачить. Іноді бувають вистріли з боку сепаратистів. Але ми не відповідаємо на них, і це добре», - сказав він.

Зеленський зазначив, що на окупованих територіях Донбасу спостерігається гуманітарна катастрофа, також там є багато проукраїнськи налаштованих людей. Тому, вважає він, «якщо терпіння людей там у якийсь момент вичерпається, то можуть також виникнути заворушення».

Як повідомлялося, минулої доби, 14 вересня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі три рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Зокрема, порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Джерело: Укрінформ