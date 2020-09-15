Зеленський про мир на Донбасі: Коли я щось обіцяю, це – не порожні слова
Володимир Зеленський вважає можливим внутрішній конфлікт на окупованій території Донбасу
Президент України Володимир Зеленський вчергове заявив, що головним пріоритетом для нього є закінчення війни та повернення українських територій.
Про це він сказав в інтерв’ю австрійській газеті Wiener Zeitung.
«Коли я щось обіцяю, це – не просто порожні слова. Закінчення війни та повернення українських територій — це мій головний пріоритет. І це не якісь романтичні обіцянки», - сказав Зеленський, коментуючи свої передвиборчі обіцянки.
Він зізнався, що виконати ці обіцянки непросто.
Але, за словами Зеленського, є досягнення. «Ми повернули 140 людей з полону. Ми здійснили розведення військ. Там більше не стріляють, майже ніхто не гине. За винятком однієї смерті, втрат протягом семи тижнів більше не було. Це всі бачать, і Європа теж це бачить. Іноді бувають вистріли з боку сепаратистів. Але ми не відповідаємо на них, і це добре», - сказав він.
Зеленський зазначив, що на окупованих територіях Донбасу спостерігається гуманітарна катастрофа, також там є багато проукраїнськи налаштованих людей. Тому, вважає він, «якщо терпіння людей там у якийсь момент вичерпається, то можуть також виникнути заворушення».
Джерело: Укрінформ