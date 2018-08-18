Названі головні спонсори партії Ляшка у 2017 році



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Фото: Інформатор Радикальна партія у Верховній Раді

Радикальна партія минулого року отримала від держави грошей у 40 разів більше, ніж від своїх прихильників

Радикальна партія України у своєму річному звіті назвала п’ять головних спонсорів. Їх список міститься в офіційному фінансовому звіті партії, поданому до НАЗК. ТОП-5 жертводавців виглядає так:

– 399 тис. грн. Скуратовський Сергій Іванович, народний депутат;

– 250 тис. грн. Оскер Олексій Генріхович, помічник народного депутата Олексія Ленського, статки якого за 2016 рік явно не дозволяли робити такі щедрі пожертвування;

– 144,5 тис. грн. Юраков Олександр Дмитрович, який балотувався від Радикальної партії у 2014 році у Верховну Раду і у 2015-му у Київську обласну раду;

– 100 тис. грн. Курінний Олександр Олександрович;

– 56 тис. грн. Амельченко Василь Васильович, народний депутат;

Головними благодійниками для партії ставали однопартійці чи наближені до партії особи. Цікавою закономірністю стало те, що із 32 платежів здійснених на користь партії, 20 були у розмірі 7000, 7500 грн.

Крім того, на 438,7 тис. грн було оцінено лідером партії його спонсорську допомогу у вигляді офісу у центрі Києва, який він безоплатно надає партії.

Загалом у 2017 році бюджет Радикальної партії поповнився на 38,26 млн грн державним фінансуванням і 1,14 млн грн внесків від фізичних і юридичних осіб. Про це ідеться у дослідженні центру «Ейдос», опублікованому на «Главкомі».

Детальніше читайте тут: Кожна друга гривня на піар? Як витрачає державне фінансування партія Ляшка

