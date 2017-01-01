Вигнання депутата Попова з «раю Ляшка»

Ляшко все дуже добре розрахував

Мовою оригіналу Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, неожиданно для всех, потребовал от Игоря Попова покинуть ряды его депутатской фракции Верховной Рады из-за преступления, которое совершил сын Попова. Это происходит впервые в стенах украинского парламента. Впервые за все 25 лет украинского парламентаризма, народный депутат может покинуть власть,

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

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Олег Ляшко

Ляшко все дуже добре розрахував

Мовою оригіналу

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, неожиданно для всех, потребовал от Игоря Попова покинуть ряды его депутатской фракции Верховной Рады из-за преступления, которое совершил сын Попова. Это происходит впервые в стенах украинского парламента. Впервые за все 25 лет украинского парламентаризма, народный депутат может покинуть власть, из-за уголовных поступков членов его семьи.

В то время, когда всесильное окружение президента Порошенко – чиновники и депутаты демонстративно, толпой бросаются защищать и брать на поруки любого подозреваемого в элитной коррупции, от главного налоговика страны Насирова до генералов-воров МО, лидер Радикальной партии Ляшко показывает пример европейской практики разрешения для партии неприятной политической ситуации. Это жестоко и неожиданно, как для самого Попова, так и всего депутатского корпуса Верховной Рады. Ради справедливости, надо признать, что это выразительный и мужественный жест Ляшко. До сих пор, никто из лидеров фракций не решился на такой поступок.

Конечно Ляшко все рассчитал. Он прекрасно понимает, что это скандальная история с сыном Попова будет раздута его врагами и может стоит ему очень дорого на выборах. С другой стороны, Попов быстро вырос в Верховной Раде в самостоятельного активного депутата и явно не вписывался в «царское окружение» Ляшко. Он старательно обходил коррупционные возможности депутатской деятельности и был аккуратен в общении с бизнесменами-друзьями Радикальной партии.

Итак, Ляшко, с одной стороны, показал пример другим лидерам фракции и даже лично самому президенту Порошенко как надо вести себя достойно в ситуации политического скандала. В тоже время, этим поступком Ляшко повысил дисциплину внутри фракции и вокруг себя. Тем более, что Попов, практически не приносил партии перспективных коррупционных ресурсов – ни связей, ни денег. Но с другой стороны, Попов имеет мощные связи в Кабине и Администрации президента, где он работал несколько лет. У него прекрасное политологическое образование и огромные политтехнологический опыт. Самое главное, Попов является сильным профессионалом в теории и практики избирательных кампаний. У Попова есть своя команда, которая может выполнить широкий класс тактических задач. Попов сохранил прекрасные контакты с международной «мафией» профессиональных наблюдателей за выборами во всем мире. Он практически контролирует Комитет избирателей Украины с их мощной региональной сеткой наблюдателей и доступом к украинским и международным СМИ. В случае ухода депутата Попова из фракции сама Радикальная партия лишится сильного защитника их результатов в избирательной кампании. Поэтому, еще неизвестно, где найдет и где потеряет Радикальная партия в ситуации с изгнанием депутата Игоря Попова из «рая Ляшко».

Джерело: блог Віктора Небоженка

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