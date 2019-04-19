Названо ім’я модератора дебатів на Суспільному



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Телеведуча програми «Зворотний відлік» на Суспільному та ведуча телеканалу «Еспресо» Мирослава Барчук

Теледебати триватимуть 60 хвилин

Ведучою на дебатах президента Петра Порошенка і шоумена Володимира Зеленського на Суспільному виступить телеведуча програми «Зворотний відлік» на Суспільному та ведуча телеканалу «Еспресо» Мирослава Барчук.

Про це повідомляє прес-служба Суспільного.

За 10 хвилин до початку прямого ефіру між кандидатами відбудеться жеребкування, за результатами якого буде визначено порядок їхніх виступів. Формат національних дебатів передбачає 36 хвилин на політичну дискусію та по 5 хвилин на вступне слово й завершальний виступ кожного з кандидатів. Протягом відведеного часу кожен кандидат матиме змогу поставити своєму опоненту запитання. Тривалість кожного запитання — до однієї хвилини, а на відповідь кандидати матимуть не більше ніж три хвилини.

Решта часу (сумарно чотири хвилини) використовується ведучою теледебатів для представлення учасників та коригування паритетного використання наданого їм часу.

Після завершальних виступів учасники теледебатів можуть обмінятися репліками тривалістю не більше ніж 30 секунд за наявності ефірного часу.

Саме такий формат проведення дебатів передбачений Центральною виборчою комісією.

Якщо на національні теледебати прийде лише один кандидат, то весь відведений ефірний час буде надано йому для передвиборчої агітації.

Якщо ж жоден із кандидатів не з’явиться в студію Суспільного мовника для проведення теледебатів, мовник зобов’язаний інформувати про це текстовим повідомленням такого змісту: «Вибачте, кандидати на пост президента України (прізвища, імена, по батькові) не з’явилися в студію для участі в теледебатах».

Раніше повідомлялося, що стали відомі ведучі і формат дебатів на «Олімпійському».

Вести дебати будуть журналісти Андрій Куликов, запропонований штабом Порошенка, та Олена Фроляк від штабу Зеленського. Згодом, в команді Порошенка додали, що щодо ведучих ще тривають перемовини. Команда президента наполягає, щоб модератори могли поставити кандидатам більше 3 запитань.

Дебати розпочнуться з 5-хвилинних промов кожного із кандидатів, після цього кожен відповість на 3 запитання модераторів, матиме по 1 хвилині, щоб поставити своє, і по 5 хвилин, щоб відповісти на запитання опонента.

Від Порошенка і Зеленського буде по 3 артисти, які виступатимуть по черзі, поки на стадіон будуть заходити люди.