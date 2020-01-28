Рябошапка повернув колишній склад групи прокурорів у справах Євромайдану



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До справ знову залучено Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув колишній склад групи прокурорів у справах злочинів проти учасників «Революції гідності» (Євромайдау). Про це повідомляє Адвокатська дорадча група у Facebook.

Таким чином, до справ знову залучено Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.

«Хороші новини з Офісу генерального прокурора. Змінено групу прокурорів у справі про вбивства на вул. Інститутській 20.02.2014 р. Після задоволення відводу фейковим прокурорам 14.01.2020 Святошинським районним судом генеральний прокурор 27.01.2020 своєю постановою повернув «оригінальний» склад групи прокурорів - Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова і посилив групу», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року Рябошапка змінив групу прокурорів у справі про причетність п’яти ексберкутівців до розстрілу активістів Євромайдану.

Як повідомлялось, представники родин героїв Небесної сотні звернулися до ГПУ і комісії з затвердження на адмінпосади з проханням замінити склад прокурорів у справі ексберкутівців.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Президент України після обміну заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

Водночас Зеленський пообіцяв, що «справи Майдану» продовжать розслідувати.

Нагадаємо, 18 листопада ДБР створило спеціальний підрозділ із розслідування справ Майдану.