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    Названо причини девальвації гривні вище 28 грн/$

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    Названо причини девальвації гривні вище 28 грн/$

    У лютому – квітні причиною поганих настроїв на валютному ринку була коронакриза, - зазначив Ніколайчук

    Фінансисти назвали основні чинники, які тиснуть на валютний курс, в ході круглого столу «Які ризики для гривні несуть осінь-зима 20/21», проведеного онлайн «Фінансовим клубом».

    «Погіршення настроїв населення, бізнесу, іноземних інвесторів є превалюючим цього року. У лютому – квітні причиною поганих настроїв на валютному ринку була коронакриза та її поширення по всьому світу. Протягом останніх кількох місяців негативну роль відіграють внутрішні проблеми, пов'язані спочатку зі зміною керівництва Нацбанку, що поставило під сумнів продовження жорсткої політики, яка спостерігалася попередніми роками», – повідомив голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Сергій Ніколайчук.

    Проблеми з МВФ і величезний бюджетний дефіцит також чинять тиск на учасників валютного ринку.

    «На сьогодні досить низька ймовірність, що ми отримаємо наступний транш МВФ до кінця року. І враховуючи, що в Україні заплановано досить високий дефіцит бюджету на цей рік і високими залишаються виплати за зовнішніми боргами на наступні роки, ця невпевненість у виконанні програми МВФ істотно тисне на настрої як іноземних інвесторів, які вкладалися в ОВДП, так і бізнесу й населення», – пояснив Сергій Ніколайчук.

    Нагадаємо, що гривня обвалилася до найнижчої позначки з початку року.

    МВФ ICU населення
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