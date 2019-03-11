Названо причини спалаху кишкової інфекції у школі Житомира



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Основними причинами спалаху були порушення поточності виробничих процесів на харчоблоці та недотримання правил особистої гігієни працівниками харчоблоку

Через спалах гострої кишкової інфекції, сред учнів ЗОШ І-ІІІ ст. №28 міста Житомира було проведено комплекс протиепідемічних заходів, в ході яких виявили збудник захворювання. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби Житомирської області.

«За результатами бакдосліджень та бакобстежень встановлено: збудником, що викликав захворювання та виділений у чотирьох хворих є цитробактер фреунді. Ідентичний цитробактер був виділений в одній пробі харчового продукту та у чотирьох клінічно здорових працівників харчоблоку», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що основними причинами спалаху були порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів в закладі, порушення поточності виробничих процесів на харчоблоці та не дотримання правил особистої гігієни працівниками харчоблоку.

У Держпродспоживслужбі додали, що станом на 11 березня протиепідемічні заходи у школі завершені.

Нагадаємо, через спалах кишкової інфекції на тиждень закрили школу у Житомирі.