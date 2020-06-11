Названо суму витрат на підсумкову річну пресконференцію Зеленського



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Пресконференція Володимира Зеленського тривала три години, на ній були присутні приблизно 70 журналістів

Видатки на проведення 20 травня офіційної зустрічі президента з представниками ЗМІ становили понад 300 тис. гривень

На проведення пресконференції до річниці президентства Володимира Зеленського було витрачено понад 300 тис. гривень. Про це повідомили у Державному управлінні справами у відповідь на інформаційний запит УНН.

«Повідомляємо, що видатки на проведення 20 травня 2020 року офіційної зустрічі Президента України Володимира Зеленського з представниками засобів масової інформації (у тому числі на організацію господарського обслуговування зустрічі (кава-брейк), а також на послуги з тематичного оформлення місця проведення; зі встановлення подіумів; з використання приймальної, записувальної апаратури, відтворення звуку та зображення; з професійного освітлення; з використання відеоапаратури; з технічного забезпечення (підключення до електромережі) становили 307,185 тис. гривень», - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, пресконференція Зеленського відбувалася на подвір’ї Маріїнського палацу, стільці для журналістів були розставлені із дотриманням дистанції. Всього вона тривала три години. За цей час президент устиг відповісти на питання тільки близько 15 журналістів з-понад 70 акредитованих.



