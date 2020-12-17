Долар подешевшав ще на 2 копійки: курс валют на 17 грудня

Курс долара впав до мінімуму з початку вересня

Національний банк України четвер на 17 грудня встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 27,7373 гривень за 1 долар (-0,0217 грн). При цьому курс долара на 16 грудня становить: 27,759 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за три місяці. Востаннє нижче курс був 7 вересня - 27,7325 гривень за долар.

Курс долара на міжбанку вчора 16 грудня у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 27,68 гривень за долар, курс купівлі до 27,67 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 33,65 гривень за євро.

Також нагадаємо, що у світі курс біткоїна перевищив $22 тис. і досяг рекорду.

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