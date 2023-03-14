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НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку
Нацбанк продав на міжбанку валюти удвічі менше, ніж минулого тижня
фото з відкритих джерел

Чистий продаж Нацбанком валюти на міжбанківському валютному ринку склав $277,88 млн.

На цьому тижні (6-10 березня) Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні $280,28 млн і водночас купив $2,40 млн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанку 227,6 млн доларів – це понад як удвічі менше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 576,37 млн дол. Такий обсяг продажу валюти з резервів є найменшим з кінця вересня. Для порівняння, тижнем раніше (27 лютого – 3 березня) Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $289,39 млн, купив $6,55 млн, а різниця складала $282,84 млн.

Тобто 6-10 березня регулятор продав на міжбанківському валютному ринку на $9,11 млн менше, ніж тижнем раніше. Різниця між обсягами чистого продажу склала $4,96 млн. Це пов’язано з подальшим зменшенням попиту на валюту з боку учасників ринку. Продаючи валюту на міжбанку, Нацбанк зменшує курсовий тиск на гривню, згладжує ринкові коливання та підтримує курс національної валюти.

З початку 2023 року регулятор продав на міжбанку $6 028,55 млн, купив – $61,30 млн, а чистий продаж склав $5 967,25 млн.

Нагадаємо, з кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.  Однак у вересні НБУ був змушений знову збільшити обсяги продажу валюти.

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