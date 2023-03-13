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Литва видала Україні фігуранта справи НАБУ, який був у розшуку шість років

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Литва видала Україні фігуранта справи НАБУ, який був у розшуку шість років
фото з відкритих джерел

Експосадовець подав прохання про притулок у Литві, однак отримав відмову

Литва видала Україні колишнього голову правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Петра Вовчука, якого підозрюють в завданні збитків державі на суму $60 млн. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

«13 березня 2023 року колишнього голову правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ), підозрюваного у причетності до завдання понад 60 млн дол. США збитків підприємству, екстрадували з Литви в Україну. Екстрадиції посадовця передувала успішно проведена спільна операція детективів Національного бюро та правоохоронців двох країн, результатом якої стало затримання експосадовця у жовтні 2019 року в м. Вільнюс (Литва)», – йдеться в повідомленні.

Із березня 2017 року підозрюваний перебував в розшуку. Після затримання експосадовець прагнув уникнути відповідальності – подав прохання про притулок у Литві, однак отримав відмову. Вже після рішення про екстрадицію – намагався його оскаржити нібито через небезпеку, спричиненою повномасштабним вторгненням РФ. Врешті-решт після чотирьох років судового розгляду його все ж доставили до України.

Слідство встановило, що представник міжнародного зернотрейдера та колишні посадовці ДПЗКУ – серед яких і ексголова правління – організували корупційну схему, за якою зерно, що належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі понад 60 млн дол.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють з 2016 року. Дві особи пішли на угоду з обвинуваченням та компенсували завдані ними збитки в розмірі 60 тис. дол.. Справи стосовно ще двох осіб – радника голови правління ПАТ «ДПЗКУ» та представника міжнародного зернотрейдера – скеровані до суду. Ще одну особу оголошено в розшук.

Раніше суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

Теги: Литва Україна суд екстрадиція

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