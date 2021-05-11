НБУ встановив офіційний курс, долар виріс після зниження напередодні

Курс долара на міжбанку станом на 7 травня в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку

За прогнозом аналітиків, у травні продовжиться тенденція помірного зниження курсу долара до гривні

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2021 року встановив курс гривні до долара на рівні 27,76 гривень за долар. Курс долара виріс після зниження напередодні. Про це свідчать дані на сайті Національного банку.

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,7641 гривень за 1 долар (+0,0436 грн). При цьому курс долара на 7 травня становить: 27,7205 гривень за 1 долар.

Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 7 травня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,75 гривень за долар, курс в покупці до 27,73 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 33,45 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, у травні продовжиться тенденція помірного зниження курсу долара до гривні. Вона буде спостерігатися з одночасним подорожчанням євро за рахунок того, що європейська валюта може продовжити рости на світовому ринку.

Тим часом, фінансисти розповіли, що буде з курсом долара після свят.