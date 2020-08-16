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    Події в Україні

    Російські окупанти облаштовують позиції біля тимчасово окупованої Ужівки

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    <p>Об&rsquo;єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції</p> - Російські окупанти облаштовують позиції біля тимчасово окупованої Ужівки

    Об’єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції

    Бойові втрати серед особового складу Об’єднаних сил відсутні

    На порушення домовленостей у межах Тристоронньої контактної групи російські окупаційні війська у неділю проводили інженерне облаштування позицій біля окупованої Ужівки. 

    Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС.

    «Сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що станом на 17 годину від початку доби у районі проведення ООС обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано, бойових втрат у лавах ОС немає.

    Нагадаємо, 15 серпня, окупанти на Донбасі станом на 17:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил не порушували перемир’я. Серед українських захисників бойових втрат та поранень нема.

    Як повідомлялося, за добу у Збройних силах України зареєстровано 33 нові випадки захворювання на Covid-19. За інформацією пресслужби, 11 нових хворих перебуває у закладах охорони здоров’я: у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» – 6 осіб, у Військово-медичних клінічних центрах Західного і Північного регіонів – по 2 військовослужбовці, а у Військово-медичних клінічних центрах Центрального та Південного регіонів – по одному військовику. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

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