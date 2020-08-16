На Донбасі зберігається режимі тиші, обстрілів не зафіксовано



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Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником і готові миттєво реагувати

Станом на 12 годину у районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано порушень режиму припинення вогню

Від початку поточної доби в зоні проведення операції об’єднаних сил не зафіксовано обстрілів зі сторони бойовиків, дотримується режим тиші. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міноборони полковник Максим Праута.

«Від початку поточної доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень», – сказав Праута.

За його словами, підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Нагадаємо, 15 серпня, окупанти на Донбасі станом на 17:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил не порушували перемир’я. Серед українських захисників бойових втрат та поранень нема.

Як повідомлялося, за добу у Збройних силах України зареєстровано 33 нові випадки захворювання на Covid-19. За інформацією пресслужби, 11 нових хворих перебуває у закладах охорони здоров’я: у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» – 6 осіб, у Військово-медичних клінічних центрах Західного і Північного регіонів – по 2 військовослужбовці, а у Військово-медичних клінічних центрах Центрального та Південного регіонів – по одному військовику. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.