Негаммером керує Київ? Австрійські ЗМІ незадоволені візитом канцлера в Москву

Песимістичний підсумок зустрічі канцлера Карла Негаммера із президентом Росії розчарував Австрію

Політична еліта Австрії незадоволена візитом федерального канцлера Негаммера до Москви. Про це пишуть австрійські ЗМІ.

Зокрема, видання Kurier розкритикувало навіть підготовку візиту очільника австрійського уряду. ЗМІ пише, нібито Негаммер не повідомив про майбутню поїздку до Москви ні федерального президента Австрії, ні партнерів по коаліції, партію «Зелені».

Опозиційні партії Національної та Федеральної рад (палати австрійського парламенту – ред.), Соціал-демократична, Партія свободи та «Нова Австрія», висловили незадоволення поїздкою канцлера до Росії, а також тим, що Негаммер говорив Путіну. Очільниця ліберальної «Нової Австрії» Беате Майнль-Райзінгер звернула увагу на слова канцлера про те, що «санкції будуть посилюватися, доки в Україні гинуть люди». Але, зазначила Майнль-Райзінгер, санкції проти Росії мають залишатися і збільшуватися до моменту, доки Україна не відновить свою територіальну цілісність. Усі інші заяви, упевнена лідерка австрійських лібералів, тільки підштовхує Путіна до подальшої агресії.

Видання Kleine Zeitung на першій шпальті своєї газетної версії охарактеризувало візит Негаммера до Москви як «подорож у порожнечу».

«Подорож у порожнечу» – такою побачили поїздку Негаммера до Москви австрійські ЗМІ

У матеріалі, розміщеному на сайті видання, опублікована негативна реакція лідерів опозиційних партій на цей візит. Заступник голови соціал-демократів Йорг Ляйхтфрід назвав поїздку до Москви «абсолютно безрезультативною», а керівник Партії свободи Герберт Кікль упевнений, що Негаммер полетів до Путіна тільки для того, щоб «показати себе як мачо та відволіктися від внутрішніх проблем Народної партії (яку Негаммер представляє в уряді – ред.)».

Кікль також заявив, що у нього склалося враження, ніби канцлером дистанційно керує Україна. Так проросійський політик відреагував на слова Карла Негаммера про те, що він би не полетів до Москви, якби президент Зеленський був проти цього.

Нагадаємо, Карл Негаммер зустрівся із Володимиром Путіним у Москві 11 квітня. Після зустрічі австрійський канцлер повідомив, що розмова була жорстка, а він попередив президента Росії – санкції будуть лише посилюватися.