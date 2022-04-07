Австрія висилає російських дипломатів

Австрія приєдналася до європейських санкцій проти російських дипломатів

Працівників амбасад у Відні та Зальцбурзі запідозрили у шпигунстві

Австрія висилає з країни чотирьох російських дипломатів. Йдеться про трьох співробітників посольства у Відні та одного співробітника Генерального консульства в Зальцбурзі. Про це повідомили у Тwitter Міністерства закордонних справ Австрії .

Їхній дипломатичний статус скасували та попросили залишити країну до 12 квітня.

У МЗС Австрії натякнули, що дипломатів видворили через шпигунську діяльність. Згідно з заявою, люди вчинили дії, несумісні з Віденською конвенцією, натякаючи на діяльність спецслужб.

До слова, російських дипломатів масово виганяють з європейських країн.

Напередодні стало відомо, що Греція відправила дипломатів РФ услід за російським військовим кораблем.

Кількома днями раніше Іспанія визнала, що російські дипломати небезпечні для країни.

Через загрозу нацбезпеці країни, Міністерство закордонних справ країни вирішило видворити близько 25 дипломатів РФ.

Також про рішення вислати з країни 15 російських дипломатів повідомив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод.

Про такий намір заявила й Італія. Влада Влада країни має намір вислати з країни кілька десятків російських дипломатів.

Нагадаємо, Німеччина збирається вислати російських дипломатів-шпигунів. Мовиться про видворення «значної кількості» дипломатів. Німеччина може вислати з російських представництв у країні таку ж кількість працівників, як нещодавно Бельгія та Нідерланди, а це близько 20.

Нагадаємо, Північна Македонія оголосила п'ятьох російських дипломатів персонами нон грата за порушення дипломатичних норм і наказала їм залишити країну.

Як раніше повідомлялося, Болгарія оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів.

А ще Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією.