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    Негода в Україні: 174 населених пункти залишаються без електрики

    Найбільше знеструмлених населених пунктів на Одещині
    Унаслідок негоди в Україні 174 населені пункти залишаються без електропостачання. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Найбільше знеструмлених населених пунктів в Одеській області — 126, у Черкаській — 44, у Донецькій — 4. Також на Одещині у місті Вилково через відсутність електрики немає тепла.
    • Вчора, 21:46
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    <span>Снігопади в Україні</span>
    Снігопади в Україні

    Найбільше знеструмлених населених пунктів на Одещині

    Унаслідок негоди в Україні 174 населені пункти залишаються без електропостачання.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Найбільше знеструмлених населених пунктів в Одеській області — 126, у Черкаській — 44, у Донецькій — 4.

    Також на Одещині у місті Вилково через відсутність електрики немає тепла.

    «Продовжуються відновлювальні роботи у м. Вилково, для енергозабезпечення насосної станції та лікарні міста залучено 2 пересувні електростанції ДСНС. Населений пункт водопостачанням забезпечений, теплопостачанням – частково. У Вилківській міській лікарні облаштовано пункт обігріву для населення міста», — ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, в Україні через удар негоди станом на 7 годину неділі залишались знеструмленими 294 населені пункти у п’яти областях.

    Нагадаємо, синоптики прогнозують сильні опади на півдні і сході України.

    У найближчі три доби складна погода і далі буде «володарювати» в Україні. Погода 21 – 23 січня буде викликана черговим циклоном.

    Мер Ізмаїла (Одеська область) Андрій Абрамченко оприлюднив фото повалених негодою бетонних електричних опор, якими подавалося електроживлення споживачам міста.

    державна служба стихійні лиха ДСНС
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