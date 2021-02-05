Різке похолодання: в Києві знову відкрились пункти обігріву (адреси)

Пункти обігріву на залізничних вокзалах відновили роботу

У Києві відновлюють роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

«У зв’язку з погіршенням погодних умов, у столиці відновлюють роботу додаткові пункти обігріву. На Дарницькому залізничному вокзалі знову встановили намет під цілодобовий пункт обігріву. Також сьогодні знову почав працювати цілодобовий пункт обігріву на Південному залізничному вокзалі. Роботу цих пунктів забезпечують міські служби та громадські організації, які опікуються безхатченками», – сказав Кличко.

Мер повідомив, що за попередній період, коли в січні були сильні морози, пунктами обігріву на залізничних вокзалах скористалися понад 1200 людей.

Додаткові пункти обігріву працюватимуть, доки триватимуть сильні морози.

Загалом у Києві – понад 30 стаціонарних пунктів обігріву, що функціонують з 1 грудня до 31 березня.

Адреси і графік роботи пунктів обігріву в Києві

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22 січня пункти обігріву призупинили роботу у зв’язку з покращенням погодних умов.

До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки.