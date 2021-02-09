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    Негода триватиме до вихідних: які регіони засипле снігом

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    Хуртовини та снігові замети в Україні надовго - Негода триватиме до вихідних: які регіони засипле снігом
    Хуртовини та снігові замети в Україні надовго
    Фото: Marija Ruda/Facebook

    По всій території України очікується штормовий вітер

    В Україні очікується погіршення погодних умов у зв'язку з виходом південного циклону. Так, 11 та 12 лютого регіони країни продовжить засипати снігом. Про це повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.

    Так, у четвер, 11 лютого, в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях очікується значний сніг, а також мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Місцями очікується ожеледиця.

    У західних областях прогнозується сильний вітер, швидкість якого сягатиме 15-20 метрів на секунду, а також хуртовини.

    У Карпатському регіоні очікується сильний дощ та мокрий сніг. Синоптики оголосили другий рівень небезпеки.

    У п'ятницю, 12 лютого, у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях прогнозується значний сніг, хуртовини та снігові замети.

    В Одеській, Миколаївській областях очікується утворення снігового покриву, а в центральних, східних і південно-східних областях місцями налипання мокрого снігу та ожеледь.

    По всій території України очікується штормовий вітер, 15-20 м / с. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

    Також на українських дорогах, крім півдня, прогнозується ожеледиця.

    У західних та північних областях приріст снігу складе 10-20 сантиметрів. Водночас в південних і центральних приріст снігу досягне 10-15 см, а у східних областях – 5-7 см.

    У середу, 10 лютого, в Україну прийде наступний із серії південних циклонів. Опади передбачаються у більшості областей.

    Теги: прогноз погоди снігопад вітер негода
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