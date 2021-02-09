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    В Офісі президента заявили, що дороги в Києві чистили вони

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    Вночі столичні магістралі чистила спецтехніка Київавтодору - В Офісі президента заявили, що дороги в Києві чистили вони
    Вночі столичні магістралі чистила спецтехніка Київавтодору
    Фото: Київавтодор

    У столичній мерії не в курсі, що їм «допомагали» з розчищенням доріг

    Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який відповідає на Банковій за регіональну політику і курує проєкт «Велике будівництво», заявив, що у ніч на 9 лютого він разом з очільником Укравтодору ухвалили рішення розчистити магістралі Києва від снігу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook

    «Вночі разом із очільником Укравтодору Олександром Кубраковим ухвалили рішення протягти Києву руку допомоги з подолання снігової негоди. Адже для нас комфорт містян - найголовніше. До роботи у столиці залучили техніку, яка працює на дорогах державного значення у Київській області. За ніч працівники Укравтодору розчистили близько 50 км основних магістралей Києва», – заявив Тимошенко.

    Скріншот допису Кирила Тимошенка у Facebook
    Скріншот допису Кирила Тимошенка у Facebook

    Цією заявою був дуже здивований заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

    «Як профільний заступник голови КМДА, був не в курсі, що нам, виявляється «допомагали». А от на замети в Київській області автомобілісти скаржилися і вчора, і сьогодні. Добре, коли є професіонали хоч у чомусь. Наприклад, у PR, при цьому компрометуючи керівництво вищого рангу», – прокоментував Густєлєв заяву Тимошенка.

    Нагадаємо, Київавтодор звітував, що упродовж ночі на столичних дорогах працювало 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників у складі 39 бригад з ручного прибирання.

    Водіїв просять не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.

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    Теги: Київ дороги Київавтодор КМДА снігопад Кирило Тимошенко
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