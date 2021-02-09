У Рівному комунальнику стало зле під час розчищення снігу (відео)

Деякі коментори написали, що чоловік був під дією алкоголю

У Рівному на вулиці Київській комунальнику стало зле під час розчищення снігу. Відео опублікували в спільноті «rivne_1283» в Instagram.

На відео видно, як працівник йде вулицею з лопатою в руках і раптово падає. Повз нього пройшла група людей, однак ніхто не поцікавився станом здоров’я чоловіка.

За кілька секунд до чоловіка підійшов перехожий і запитав, що сталося. Користувачі в коментарях під відео зробили зауваження автору, який знімав на камеру замість того, щоби запропонувати допомогу.

Деякі коментори написали, що чоловік був під дією алкоголю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

Зауважимо, що комунальникам зараз дуже багато роботи: після рясних снігопадів доводиться цілодобово розчищати вулиці міст.

У вівторок, 9 лютого, в Україні вирує негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла.

У середу, 10 лютого, в Україну прийде наступний із серії південних циклонів. Опади передбачаються у більшості областей.

12 лютого у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях будуть значний сніг, хуртовини, снігові замети.