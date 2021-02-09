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    У Рівному комунальнику стало зле під час розчищення снігу (відео)

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    Зараз комунальники цілодобово розчищають вулиці міст - У Рівному комунальнику стало зле під час розчищення снігу (відео)
    Зараз комунальники цілодобово розчищають вулиці міст
    Скріншот фото: rivne_1283/Instagram

    Деякі коментори написали, що чоловік був під дією алкоголю

    У Рівному на вулиці Київській комунальнику стало зле під час розчищення снігу. Відео опублікували в спільноті «rivne_1283» в Instagram.

    На відео видно, як працівник йде вулицею з лопатою в руках і раптово падає. Повз нього пройшла група людей, однак ніхто не поцікавився станом здоров’я чоловіка.

    За кілька секунд до чоловіка підійшов перехожий і запитав, що сталося. Користувачі в коментарях під відео зробили зауваження автору, який знімав на камеру замість того, щоби запропонувати допомогу.

    Деякі коментори написали, що  чоловік був під дією алкоголю. 

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    Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

    Зауважимо, що комунальникам зараз дуже багато роботи: після рясних снігопадів доводиться цілодобово розчищати вулиці міст. 

    У вівторок, 9 лютого, в Україні вирує негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла. 

    У середу, 10 лютого, в Україну прийде наступний із серії південних циклонів. Опади передбачаються у більшості областей.

    12 лютого у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях будуть значний сніг, хуртовини, снігові замети. 

    Теги: прогноз погоди Рівне снігопад негода Instagram
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