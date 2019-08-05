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    Негода залишила без світла частину Керчі та околиці

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    Негода залишила без світла частину Керчі та околиці

    Злива і шквалистий вітер обрушилися на Керч 3-4 серпня, що призвело до підтоплення будинків у селах

    Через негоду в Керчі 4 липня сотні абонентів залишилися без електропостачання.

    Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на місцеві ЗМІ.

    За інформацією видання, масові відключення почалися в неділю з шостої ранку.

    «Було відключено дві лінії 6 кВ – все селище Аджимушкай і район вулиць Горького, Бувіне, Гайдара, Кірова і Гудованцева. Всього було відключено близько 17 підстанцій – це 3000 побутових абонентів. На цей момент без світла залишаються 100 абонентів, їх підключать протягом доби», – пишуть місцеві ЗМІ.

    Повідомляється, що над усуненням наслідків грози трудяться 4 бригади Керченського РЕС.

    На офіційному сайті Крименерго і кримського МНС відсутня інформація про стихію та її наслідки в Керчі.

    Злива і шквалистий вітер обрушилися на Керч 3-4 серпня, що призвело до підтоплення будинків у селах, протікання дахів деяких багатоповерхівок та грязьових потоків.

    У Севастополі 4 серпня через посилення шторму закрили внутрішній рейд – пасажирські катери і пороми не ходять через бухту.

    Нагадаємо, в Україні у результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) станом на вечір неділі кількість знеструмлених населених пунктів у п'яти областях України зросла до 61. 

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