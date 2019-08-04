В Україні через негоду без світла вже 61 населений пункт



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Синоптики попереджали, що погода в Україні в неділю, 4 серпня, значно погіршиться через переміщення активного циклону

Станом на вечір неділі негода спостерігається у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Полтавській і Харківській областях

В Україні у результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) станом на вечір неділі кількість знеструмлених населених пунктів у п'яти областях України зросла до 61. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що станом на 19:00 спостерігаються опади у вигляді дощу у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Полтавській і Харківській областях.

«В результаті ускладнення погодних умов залишається знеструмленим 61 населений пункт у п'яти областях, а саме Дніпропетровська - 33, Донецька - 14 Запорізька - 6, Луганська - 4, Одеська - 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго», - йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що погода в Україні в неділю, 4 серпня, значно погіршиться через переміщення активного циклону. За прогнозом синоптиків, активний циклон принесе в південні, східні, а також Дніпропетровську і Кіровоградську області сильні грозові дощі з градом, пориви вітру та шквали до 22 м/сек, місцями пориви сягатимуть 30 м/с.

Раніше метеоролог Наталка Діденко прогнозувала, що в неділю, 4 серпня, на територію України прийде активний циклон з Балкан, який принесе сильні зливи з грозами та градом, а також потужні шквали вітру. У приморських районах очікувалася штормова погода.