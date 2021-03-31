Немає сумнівів, що розмова між Байденом та Зеленським відбудеться – Посольство США

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін не назвала дату розмови Байдена та Зеленського

В тому, що телефонна розмова між президентом США Джозефом Байденом та президентом України Володимиром Зеленським відбудеться, немає сумнівів. Про це розповіла в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

«Промова Держсекретаря США Блінкена підтверджує, що Україна буде пріоритетом для адміністрації Байдена, і немає сумнівів, що телефонна розмова між Президентом Байденом та Президентом Зеленським відбудеться», – сказала вона.

У свою чергу заступниця політичного радника посольства Линетт Бенке додала: «Ми дуже сподіваємось, що обидва президенти зможуть поговорити безпосередньо. Не забуваймо, однак, скільки всього досягнуто на інших рівнях – дещо нижче рівня лідерів країн».

Вона нагадала, що на початку лютого Державний секретар США Ентоні Блінкен розмовляв зі своїм колегою, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, також відбулися розмови голів оборонних відомств.

«Голова Офісу Президента Єрмак розмовляв з Радником з питань національної безпеки США Салліваном. Найближчим часом відбудеться зв'язок інших високопосадовців. І щодня наше посольство у Києві працює з українськими колегами над нашими спільними пріоритетами. І Білий дім, і Держсекретар Блінкен неодноразово наголошували на нашій відданості підтримці суверенітету й територіальної цілісності України», – зазначила Бенке.

За її словами, допомога США Україні в галузі безпеки та розвитку і надалі не буде зменшуватися.

Раніше у посольстві казали, що Байден зателефонує Зеленському. Однак у Білому домі поки що не називають дати. Речник посольства Деніел Лангенкемп заявив, що «президент Байден зараз дуже сконцентрований на внутрішньоамериканських викликах, включаючи пандемію». «Але розмова відбудеться, ми переконані», – додав він.