Байден не запросив Зеленського на великі міжнародні перемовини щодо клімату

Загалом США розіслали близько 40 запрошень світовим лідерам

Президент США Джо Байден запросив президента Росії Володимира Путіна на перші великі перемовини його адміністрації щодо питань глобального клімату. В той же час президента України Володимира Зеленського немає у переліку запрошених.

Про це йдеться на сайті Білого Дому.

На сайті Білого дому також оприлюднили перелік запрошених. До нього увійшли лідери Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Британії, Італії, Ізраїлю, Іспанії, Польщі, Туреччини, Обʼєднаних Арабських Еміратів, а також Республіки Конго, Кенії, Бангладеш, Індії та інших.

Серед запрошених лідерів зокрема і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Загалом США розіслали близько 40 запрошень світовим лідерам. Саміт запланували провести в онлайні 22-23 квітня.

Американська влада розраховує, що ці перемовини допоможуть сформувати, прискорити і поглибити глобальні зусилля по скороченню викидів і забруднення атмосфери від спалювання викопного палива.

Зазначимо, відповідний саміт був однією з передвиборчих обіцянок Байдена.

Нагадаємо, Кремль готує розмову Путіна з Байденом. Білий дім каже, що президент зайнятий.

На днях президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».