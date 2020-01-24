Непал повідомив про перший випадок зараження на коронавірус



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Через кілька днів чоловік був виписаний з лікарні

Вірус виявили у 32-річного непальського студента, який повернувся на батьківщину з китайського міста Ухань

Міністерство охорони здоров’я Непалу підтвердило випадок захворювання смертельним коронавірусом з Китаю на території країни.

Про це повідомляє Reuters.

Вірус виявили у 32-річного непальського студента, який повернувся на батьківщину з китайського міста Ухань на початку січня.

Після того як чоловік відчув себе погано, він звернувся в лікарню. Однак через кілька днів був виписаний.

На цьому тижні лікарі вирішили відправити зразки його аналізів в лабораторію в Гонконзі для перевірки на коронавірус і було повідомлено про позитивний результат.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку.

Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.

Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

23 січня влада Китайської народної Республіки заявила, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу.

Згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавірусу стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.