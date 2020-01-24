Влада Китаю закрила частину Великої Китайської стіни через коронавірус



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Уряд Китаю закликає туроператорів призупинити продаж турпакетів

Влада Китаю закрила для туристів частину Великої стіни у зв'язку з поширенням нового коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що деякі ділянки Великої стіни будуть закриті з суботи, 25 січня, на перевалі Цзюйюн, що біля Пекіна. В деяких місцях у відвідувачів будуть вимірювати температуру. Крім цього Міністерство культури і туризму Китаю закликало туристичні агентства призупинити продаж турпакетів по країні і за її межами.

Зазначимо, щорічно Велику Китайську стіну відвідує близько 10 млн туристів.

Також в Пекіні були закриті відомі храми, в тому числі храм Лами, а також Заборонене місто, який є самою відомою туристичною пам'яткою столиці.

Раніше повідомлялося, що в Пекіні ввели вищий рівень реагування з-за нового вірусу пневмонії, в результаті чого було скасовано святкування китайського Нового року.

Все у Китаї закрили 13 міст через вірус. Влада призупинила транспортне сполучення з Уханем - столицею провінції Хубей, закривши в тому числі аеропорт і залізничні станції для виїзду. Також закрыти міста Эчжоу, Чібі, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне і Сяньнине. У Хуангане крім цього перестали працювати кінотеатри, інтернет-кафе та інші розважальні заклади.

Зазначимо, число підтверджених у Китаї випадків зараження пневмонією, викликана новим різновидом коронавіруса 2019-nCoV, зросла до 876 осіб. Також померли 26 людей.

Зазначимо, що клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку.

Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.

23 січня влада Китайської народної Республіки заявила, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу.

Згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавірусу стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.