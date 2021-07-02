Відкрита Білорусь. Лукашенко вигадав, як спонукати іноземців до вакцинації

Зараз в Білорусії виготовляється понад півмільйона доз російської вакцини «Супутник V» в місяць

«Лідер» Білорусі Олександр Лукашенко дозволив в'їзд до Білорусі для вакцинації громадянам 73 країн. Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.

Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, відповідно до якого громадяни 73 держав зможуть з 15 липня без візи приїжджати в країну на термін до п'яти діб для вакцинації. Ті, хто бажають вакцинуватися, повинні будуть подати заявку. Після цього вони зможуть купити препарат і зробити щеплення в медичних організаціях, перелік яких має визначити Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

У 2018 році Білорусь дозволила в'їжджати без візи громадянам 74 країн, серед яких майже всі члени ЄС, США, Канада, Швейцарія і Японія.

Зараз в Білорусії виготовляється понад пів мільйона доз російської вакцини «Супутник V» в місяць. Як вважає Лукашенко, цього достатньо, аби вакцинувати населення країни і навіть передавати залишки в Росію.

Крім того, в Білорусії зареєстрована російська вакцина «Супутник Лайт». Також в країні використовують китайську вакцину Vero Cell.

Додамо, що Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане».

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