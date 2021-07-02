На фестивалі Atlas Weekend можна буде вакцинуватися від Covid-19

Київ у лідерах за кількістю зроблених вакцинацій від коронавірусу

Щеплення робитиме всім охочим приватна клініка

На фестивалі Atlas Weekend, що розпочинається 5 липня в Києві, приватна клініка проводитиме всім охочим вакцинацію від Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Зараз ми опрацьовуємо механізми, як ми можемо вакцинувати більше людей. Найближчим часом буде фестиваль Atlas Weekend, і там буде працювати приватна клініка як додатковий центр вакцинації, який буде поруч з фестивалем, щоб кожен охочий міг прийти і про вакцинуватися», – сказав міністр.

Ляшко зазначив, що наразі в Україні близько 40 приватних клінік проводять вакцинацію від Covid-19.

«Їх визначають департаменти охорони здоров'я, НСЗУ контактує, і вони отримують гроші за вакцинацію», – сказав він.

Нагадаємо, фестиваль Atlas Weekend триватиме з 5 до 11 липня в Києві на території Національного комплексу «Експоцентр України».

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

За добу 30 червня в Києві було зроблено 15984 щеплення, що є наразі рекордною кількістю.

Цього тижня Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня.

Також із цього тижня в Києві від Covid-19 можна буде щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні.

До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

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Джерело: Інтерфакс-Україна