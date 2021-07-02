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    На фестивалі Atlas Weekend можна буде вакцинуватися від Covid-19

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    Київ у лідерах за кількістю зроблених вакцинацій від коронавірусу - На фестивалі Atlas Weekend можна буде вакцинуватися від Covid-19
    Київ у лідерах за кількістю зроблених вакцинацій від коронавірусу
    Фото: КМДА

    Щеплення робитиме всім охочим приватна клініка

    На фестивалі Atlas Weekend, що розпочинається 5 липня в Києві, приватна клініка проводитиме всім охочим вакцинацію від Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    «Зараз ми опрацьовуємо механізми, як ми можемо вакцинувати більше людей. Найближчим часом буде фестиваль Atlas Weekend, і там буде працювати приватна клініка як додатковий центр вакцинації, який буде поруч з фестивалем, щоб кожен охочий міг прийти і про вакцинуватися», – сказав міністр.

    Ляшко зазначив, що наразі в Україні близько 40 приватних клінік проводять вакцинацію від Covid-19.

    «Їх визначають департаменти охорони здоров'я, НСЗУ контактує, і вони отримують гроші за вакцинацію», – сказав він.

    Нагадаємо, фестиваль Atlas Weekend триватиме з 5 до 11 липня в Києві на території Національного комплексу «Експоцентр України».

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    За добу 30 червня в Києві було зроблено 15984 щеплення, що є наразі рекордною кількістю.

    Цього тижня Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня.

    Також із цього тижня в Києві від Covid-19 можна буде щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні.

    До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Теги: Київ фестиваль вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    На фестивалі Atlas Weekend можна буде вакцинуватися від Covid-19