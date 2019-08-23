Нетаньягу розповів Путіну про свій візит до Зеленського



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Нетаньягу і Путін поговорили телефоном

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху поговорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним.

Політики обговорили підсумки нещодавнього візиту Нетаньягу в Україну, в рамках якого він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським та провів з ним переговори, повідомляє прес-служба Кремля в п'ятницю, 23 серпня.

«Прем'єр-міністр Нетаньягу розповів президенту Путіну про свій візит в Україну. Було досягнуто згоди продовжувати діалог з питань безпеки», - наголошується в повідомленні.

Нетаньягу і Путін обмінялися думками щодо регіонального порядку денного, висловили обопільну зацікавленість у підтримці російсько-ізраїльського взаємодії стосовно Сирії й у спільній боротьбі з міжнародним тероризмом. Сторони торкнулися теми подальшого зміцнення співпраці в торгівлі та економіці.

Нагадаємо, 19 серпня Нетаньягу прибув з візитом до України. Президент Володимир Зеленський і Нетаньягу вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру.

Також Зеленський та Нетаньягу домовились вирішити проблеми при в’їзді українців в Ізраїль.

Президент Зеленський назвав «історичною» зустріч з прем’єрміністром Ізраїлю.