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    Нетаньягу розповів Путіну про свій візит до Зеленського

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    Нетаньягу розповів Путіну про свій візит до Зеленського

    Нетаньягу і Путін поговорили телефоном

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху поговорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Політики обговорили підсумки нещодавнього візиту Нетаньягу в Україну, в рамках якого він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським та провів з ним переговори, повідомляє прес-служба Кремля в п'ятницю, 23 серпня.

    «Прем'єр-міністр Нетаньягу розповів президенту Путіну про свій візит в Україну. Було досягнуто згоди продовжувати діалог з питань безпеки», - наголошується в повідомленні.

    Нетаньягу і Путін обмінялися думками щодо регіонального порядку денного, висловили обопільну зацікавленість у підтримці російсько-ізраїльського взаємодії стосовно Сирії й у спільній боротьбі з міжнародним тероризмом. Сторони торкнулися теми подальшого зміцнення співпраці в торгівлі та економіці.

    Нагадаємо, 19 серпня Нетаньягу прибув з візитом до України. Президент Володимир Зеленський і  Нетаньягу вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру.

    Також Зеленський та Нетаньягу домовились вирішити проблеми при в’їзді українців в Ізраїль.

    Президент Зеленський назвав «історичною» зустріч з прем’єрміністром Ізраїлю.

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