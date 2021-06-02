Netflix потрапив у скандал з перекладом російського фільму «Брат 2»
Netflix у фільмі «Брат 2» переклав «бандерівець» як «колаборант нацистів»
Стримінгова платформа Netflix в субтитрах до російського фільму «Брат 2» переклала слово «бандерівець» як «український нацистський колаборант». Про це повідомив народний депутат від «Слуги Народу» Дмитро Гурін.
«Netflix переклав «бандерівець» як «Ukrainian Nazi collaborator» у фільмі «Брат», який вони декілька днів тому додали до своєї бібліотеки. Скоро з'ясуємо, як впливають групові звернення народних депутатів України на іноземну компанію», – зазначив Гурін.
В оригіналі фільму «Брат 2» діалог звучить наступним чином (рос.):
- Слышь, земляк, а где здесь русские живут?
- Москаль менi не земляк.
- Бандеровец?
Депутат також закликав залишати свої відгуки про помилковий переклад на сайті стримінгової платформи.
Крім того, стримінгова платформа переклала низку неполіткоректних фраз героїв, які містять ознаки расизму, антисемітизму і навіть цитують нацистські вітання.
Нагадаємо, стримінговий сервіс Netflix купив права на показ російських фільмів «Брат» і «Брат 2» режисера Олексія Балабанова.
До слова, принц Гаррі спродюсує серіал на Netflix.
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