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    Netflix потрапив у скандал з перекладом російського фільму «Брат 2»

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    В англомовній версії Netflix російські фільми називаються Brother і Brother/2. On The Way Home - Netflix потрапив у скандал з перекладом російського фільму «Брат 2»
    В англомовній версії Netflix російські фільми називаються Brother і Brother/2. On The Way Home
    Фото з відкритих джерел

    Netflix у фільмі «Брат 2» переклав «бандерівець» як «колаборант нацистів»

    Стримінгова платформа Netflix в субтитрах до російського фільму «Брат 2» переклала слово «бандерівець» як «український нацистський колаборант». Про це повідомив народний депутат від «Слуги Народу» Дмитро Гурін.

    «Netflix переклав «бандерівець» як «Ukrainian Nazi collaborator» у фільмі «Брат», який вони декілька днів тому додали до своєї бібліотеки. Скоро з'ясуємо, як впливають групові звернення народних депутатів України на іноземну компанію», – зазначив Гурін.

    В оригіналі фільму «Брат 2» діалог звучить наступним чином (рос.):

    - Слышь, земляк, а где здесь русские живут?

    - Москаль менi не земляк.

    - Бандеровец?

    Депутат також закликав залишати свої відгуки про помилковий переклад на сайті стримінгової платформи.

    Крім того, стримінгова платформа переклала низку неполіткоректних фраз героїв, які містять ознаки расизму, антисемітизму і навіть цитують нацистські вітання.

    Нагадаємо, стримінговий сервіс Netflix купив права на показ російських фільмів «Брат» і «Брат 2» режисера Олексія Балабанова.

    До слова, принц Гаррі спродюсує серіал на Netflix.

    Також повідомлялося, що американські сценаристи назвали кращі фільми і серіали року

    Нагадаємо, Мінцифри веде переговори щодо виходу на український ринок Netflix та PayPal.

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    Теги: Петро Порошенко депутат скандал серіал фільм Дмитро Гурін
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    Netflix потрапив у скандал з перекладом російського фільму «Брат 2»