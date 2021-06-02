Netflix потрапив у скандал з перекладом російського фільму «Брат 2»

В англомовній версії Netflix російські фільми називаються Brother і Brother/2. On The Way Home

Netflix у фільмі «Брат 2» переклав «бандерівець» як «колаборант нацистів»

Стримінгова платформа Netflix в субтитрах до російського фільму «Брат 2» переклала слово «бандерівець» як «український нацистський колаборант». Про це повідомив народний депутат від «Слуги Народу» Дмитро Гурін.

«Netflix переклав «бандерівець» як «Ukrainian Nazi collaborator» у фільмі «Брат», який вони декілька днів тому додали до своєї бібліотеки. Скоро з'ясуємо, як впливають групові звернення народних депутатів України на іноземну компанію», – зазначив Гурін.

В оригіналі фільму «Брат 2» діалог звучить наступним чином (рос.):

- Слышь, земляк, а где здесь русские живут?

- Москаль менi не земляк.

- Бандеровец?

Депутат також закликав залишати свої відгуки про помилковий переклад на сайті стримінгової платформи.

Крім того, стримінгова платформа переклала низку неполіткоректних фраз героїв, які містять ознаки расизму, антисемітизму і навіть цитують нацистські вітання.

Нагадаємо, стримінговий сервіс Netflix купив права на показ російських фільмів «Брат» і «Брат 2» режисера Олексія Балабанова.

До слова, принц Гаррі спродюсує серіал на Netflix.

Також повідомлялося, що американські сценаристи назвали кращі фільми і серіали року

Нагадаємо, Мінцифри веде переговори щодо виходу на український ринок Netflix та PayPal.

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